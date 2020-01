LIVE Italia-Georgia 16-18 pallamano, Qualificazioni Mondiali 2021 in DIRETTA: ospiti avanti al 40′, azzurri molto imprecisi (Di sabato 11 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 40′ Prosegue la saga di errori degli azzurri in fase offensiva, Sonnerer conclude sul corpo del portiere. 38′ Skatar! Si riprende il gol sbagliato precedentemente! Gran botta dai nove metri, 16-18. 37′ Arsenashvili viene dimenticato dalla difesa, e segna il 14-18. Arcieri dall’alto lato inventa il 15-18. 36′ Controparziale della Georgia, 14-17. 34′ Segna ancora Orijonikidze, 14-16. 33′ SONNERER!!!! Che tiro ha fatto?!?!? 14-15, l’Italia è vicina! 32′ Ancora un gol da lontano di Tskhovrebadze, con Skatar che tiene il -2. 31′ Bulzamini risponde a Tskhovrebadze. 12-14. 20.55 INIZIA IL SECONDO TEMPO. 20.40 SI CHIUDE IL PRIMO TEMPO. Punteggio sul 13-11 in favore della Georgia. 30′ Magia di Sonnerer!!! Un pallonetto magnifico! 30′ Contropiede vincente di Rustamov, 10-13 in favore della ... Leggi la notizia su oasport

Emergenza24 : [11.01-21:00] #Italia aggiornamenti in tempo reale su #VIABILITA' #TRAFFICO su STRADE e AUTOSTRADE - bwinItalia : ????? Sabato sera a San Siro per la partitissima #InterAtalanta: sarà una sfida all'insegna dei gol? ? Quote ??… - wwwSPORTit : #InterAtalanta Segui la partita in diretta -