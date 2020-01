LIVE Italia-Georgia 0-0 pallamano | Qualificazioni Mondiali 2021 in DIRETTA | si parte!

LIVE Sport Invernali - DIRETTA : Nicol Delago - Dominik Fischnaller e Lollobrigida. Raffica di podi per l’Italia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi sabato 11 gennaio). Ci aspetta una giornata ricchissima con tantissimi eventi in programma, il weekend parte davvero col botto e con una marea di carne al fuoco: una sfilza di gare in rapida sequenza pronta a fare divertire tutti gli appassionati degli Sport della neve e del ghiaccio. L’Italia ha tutte le carte in regola per essere protagonista in ogni evento e andare a ...

Sarri : «Il LIVErpool ha avuto pazienza - non so se in Italia te la puoi permettere» – VIDEO : Sarri sul Liverpool: «Ha avuto la pazienza di aspettare. In Italia questo non è possibile, difficile fare programmi a lunga scadenza» All’interno della sua conferenza stampa, volta a precedere la gara di domani sera contro la Roma, Maurizio Sarri ha espresso il suo pensiero anche per l’attuale momento del Liverpool di Klopp. Le parole del tecnico: «In Italia è difficile fare programmi a lunga scadenza, in ...

LIVE Sport - DIRETTA 11 gennaio : grande Italia negli sport invernali - Spagna-Serbia la finale dell’ATP Cup : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo sport e gli eventi dell’11 gennaio: orari e programma 15.45 SPEED SKATING – Spettacolare podio di Francesca Lollobrigida agli Europei, bronzo sui 3000 metri! 15.35 SLITTINO – Dominik Fischnaller è eccellente secondo in Coppa del Mondo ad Altenberg. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA. 15.10 SCI DI FONDO – Federico Pellegrino eliminato ai quarti di finale della sprint ...

LIVE Olimpiadi Invernali Giovanili 2020 in DIRETTA : risultati 11 gennaio in tempo reale. Nessuna medaglia per l’Italia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e italiani in gara oggi – Il medagliere delle Olimpiadi Giovanili 15.08 PATTINAGGIO ARTISTICO – Tra poco inizierà lo short program femminile con Alessia Tornaghi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA GARA. 15.05 BIATHLON – Nella 12.5 km individuale maschile oro al russo Oleg Domichek, che vince in 34’09″4 e batte per 13″6 l’austriaco Lukas ...

LIVE Biathlon - Staffetta maschile Oberhof 2020 in DIRETTA : gara in discesa per la Norvegia - Italia lontanissima! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:59 Dale ha Yaliotnau sulle code, Desthieux e Peiffer partono con le marce basse e non recuperano per ora. 14:57 Il nostro Windisch passa 20° a 2’32″5. 14:56 Norvegia e Bielorussia cambiano insieme con 29″8 sulla Repubblica Ceca e 34″6 sulla Russia. Francia e Germania appaiate a 51″. 14:55 Fourcade riporta lo svantaggio al di sotto del minuto, Kuehn dopo il giro di ...

LIVE Sci alpino - Gigante Adelboden 2020 in DIRETTA : amarezza Italia - De Aliprandini out mentre stava dominando : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI TUTTI GLI SPORT INVERNALI DI SABATO 11 GENNAIO LA CLASSIFICA GENERALE DI COPPA DEL MONDO AGGIORNATA 14.35 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 14.33 Il sorprendente Kranjec sale in testa alla classifica di Gigante con 270 punti, +17 su Kristoffersen. 14.30 La classifica generale di Coppa del Mondo vede salire in vetta il norvegese ...

LIVE Sci alpino - Discesa Altenmark 2020 in DIRETTA : Nicol Delago seconda - Sofia Goggia quarta - Marsaglia quinta! Spettacolo Italia! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE DI ADELBODEN ALLE 10.30 E 13.30 (SABATO 11 GENNAIO) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI TUTTI GLI SPORT INVERNALI DI OGGI (SABATO 11 GENNAIO) LA CRONACA DELLA GARA IL VIDEO DELLA Discesa DI Nicol Delago 13.42: Con tre italiane nelle prime cinque, un altro podio firmato Nicole Delago chiudiamo qui la DIRETTA LIVE da Altenmarkt, appuntamento a domani per la ...

LIVE Sci alpino - Gigante Adelboden 2020 in DIRETTA : scatta la seconda manche - l’Italia vuole il successo sulla Chuenisbärgli : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.22 LA CLASSIFICA DEL Gigante 1 Henrik Kristoffersen Norvegia Norvegia 193 2 Žan Kranjec Slovenia Slovenia 170 3 Tommy Ford Stati Uniti Stati Uniti 161 4 Alexis Pinturault Francia Francia 146 5 Mathieu Faivre Francia Francia 129 13.20 Dieci minuti al via! Cielo sereno e meteo ideale per la disputa della seconda manche. Gli atleti si preparano vicino alla zona di partenza 13.18 LA CLASSIFICA DI ...

LIVE Biathlon - Staffetta femminile Oberhof 2020 in DIRETTA : vittoria solida della Norvegia! Italia solo nona : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata da parte di OA Sport. 13:18 Quarta la Germania, poi Svizzera e Ucraina. Italia nona dietro a Russia e Bielorussia. 13:16 Vince la Norvegia davanti a Svezia e Francia. 13:15 Posizioni piuttosto congelata: l’Italia si gioca l’ottavo posto con la Bielorussia. 13:13 A 1.2 km dalla fine Eckhoff ha ...

LIVE Sci alpino - Gigante Adelboden 2020 in DIRETTA : l’Italia sogna l’impresa con De Aliprandini e Borsotti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.03 La Chuenisbärgli è pronta con il suo splendido scenario per una seconda manche che potrebbe davvero segnare una pagina del Circo Bianco! L’Italia si presenta con Tommaso De Aliprandini al primo posto e Giovanni Borsotti secondo! 13.00 Buongiorno e bentornati ad Adelboden. Tra 30 minuti prenderà il via la seconda manche del Gigante sulla splendida Chuenisbärgli CLICCA QUI PER LA DIRETTA ...

LIVE Sport - DIRETTA 11 gennaio : De Aliprandini in testa ad Adelboden - Italia-Corea di tennis a Cagliari : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi dell’11 gennaio: orari e programma 12.40 SCI FREESTYLE – Il canadese Hendrickson e la francese Ledeux hanno vinto la gara di slopestyle andata in scena a Font Romeu valida per la Coppa del Mondo. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA. 12.10 SLITTINO – Steu e Keller hanno vinto la gara di doppio ad Altenber battendo Eggert/Benecken. Gli azzurri Rieder e ...

LIVE Biathlon - Staffetta femminile Oberhof 2020 in DIRETTA : Francia e Italia in testa dopo la prima frazione! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:22 Gasparin si è riportata su Wierer e Bescond, terzetto al comando. 12:21 La Russia è a quasi 1′ dalla vetta, si è difesa nel finale Reztsova. 12:19 Francia e Italia cambiano insieme, a 7″5 la Svizzera. Norvegia ottava a 38″5. 12:17 Buon poligono per l’Italia che andrà al primo cambio con una trentina di secondi di vantaggio sulla Norvegia. 12:16 Bene anche la francese ...

LIVE Sci alpino - Gigante Adelboden 2020 in DIRETTA : ITALIA MAI VISTA! 1° De Aliprandini - 2° Borsotti! Alle 13.30 la seconda manche : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI ALTENMARKT DAlle 11.45 LA DIRETTA LIVE DI TUTTI GLI SPORT INVERNALI DI SABATO 11 GENNAIO LA CRONACA DELLA PRIMA manche DI Adelboden 11.57: Grazie per il momento per averci seguito, appuntamento Alle 13.30 per la seconda manche. Buona giornata 11.56: Questa l’incredibile top 11 della prima manche del Gigante di Adelboden: 1 DE ...

LIVE Sci alpino - Gigante Adelboden 2020 in DIRETTA : inizia la prima manche - l’Italia spera : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI ALTENMARKT DALLE 11.45 LA DIRETTA LIVE DI TUTTI GLI SPORT INVERNALI DI SABATO 11 GENNAIO 10.16 I pettorali di partenza degli italiani: 13 De Aliprandini, 27 Tonetti, 28 Moelgg, 40 Ballerin, 42 Maurberger, 43 Zingerle, 47 Bosca, 53 Borsotti. Numeri alti per gli azzurri, sarà difficile qualificarsi. 10.12 L’Italia ha Paris in discesa e ...