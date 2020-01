LIVE Germania-Olanda 3-0 volley femminile, Preolimpico 2020 in DIRETTA: Orange incredibilmente eliminate, Othmann e Lippmann sugli scudi! (Di sabato 11 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e TV delle semifinali 25-23 Attacco vincente di Lippmann da posto due. L’Olanda E’ FUORI DALLE OLIMPIADI! 24-22 Non passa l’attacco della giocatrice di Monza, le olandesi sono aggrappate al servizio di Daalderop. 24-21 Parallela vincente di Hanna Orthmann, tre match-point per la Germania! 23-21 Mani-out di Hanna, la vera MVP della partita fino a questo momento. 22-21 Diagonale nei due metri per Orthmann, pazzesco! 21-21 Cambio di diagonale per l’Olanda. 21-21 Pallonetto spinto dell’opposto di Scandicci, che coglie tutte impreparate. 21-20 Sbaglia anche Sloetjes in attacco, mamma mia… 20-20 Errore sanguinoso di Belien al servizio. 19-20 Daalderop passa in mezzo al muro tedesco e riporta le sue in vantaggio! 19-19 Mani-out di Sloetjes, Caprara chiede l’aiuto del pubblico. 19-18 ... Leggi la notizia su oasport

