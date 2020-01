LIVE Germania-Olanda 1-0 volley femminile, Preolimpico 2020 in DIRETTA: le Orange ci provano nel secondo parziale (8-12) (Di sabato 11 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e TV delle semifinali 9-14 Daalderop sfrutta il muro scomposto di Scholzel. 9-13 Ci pensa Lippmann a sbloccare la Germania. 8-13 Ancora un errore in attacco di Orthmann, poco lucida Hanke in regia. 8-12 Fast di una spaziale De Kruijf, break importante per le padrone di casa. 8-11 Arriva il primo errore in attacco della partita per Othmann. 8-10 Daalderop picchia forte in diagonale. 8-9 Mani-out da posto due per Lippmann. 7-9 Errore dai nove metri per Hanke. 7-8 Parallela imprendibile di Lippmann, che è brava a colpire la palla prima che il muro olandese invada. 6-8 Si ferma sul nastro l’attacco di Geerties. 6-7 Errore in attacco di Belien, la Germania è di nuovo là. 5-7 Pallonetto di Geerties, non ci arriva in difesa Dijkema. 4-7 Diagonale vincente di Meijners, che non sta sbagliando un colpo. 4-6 Finisce qui la sua ... Leggi la notizia su oasport

