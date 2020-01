LIVE Fortitudo Bologna-Pesaro 77-80, Serie A basket 2020 in DIRETTA: primo successo per la Vuelle, espugnato il PalaDozza (Di sabato 11 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:17 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE, grazie di aver seguito OA Sport e buon proseguimento di serata. 22:16 primo successo PER LA VUELLE DOPO 16 SCONFITTE CONSECUTIVE!!! Espugnato il fortino del PalaDozza in una partita sempre guidata dai ragazzi di coach Sacco che hanno ampiamente meritato il successo. Williams ne mette 17 con 6 rimbalzi, Pusica 15 e Totè piazza la doppia doppia da 12 punti e 10 rimbalzi. A Bologna non basta il rush finale pazzesco di Aradori (21 punti) e la strepitosa doppia doppia da 16 e 19 rimbalzi di Sims. 77-80 Allo scadere Fantinelli sigla il -3 ma è finita! 75-80 2/2 PER LA STAFFA!! SIMS SBAGLIA DA 3 PUNTI!!!! WILLIAMS IN LUNETTA PUÒ CHIUDERLA! 6 SECONDI AL TERMINE. 75-78 Altro 1/2. In lunetta nuovamente Barford. 75-77 ANCORA ARADORI DALLA LUNGA DISTANZA!!!! 72-77 1/2 per l’americano. Fallo su Barford a ... Leggi la notizia su oasport

