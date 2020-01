LIVE Fortitudo Bologna-Pesaro 51-62, Serie A basket 2020 in DIRETTA: ospiti in doppia cifra di vantaggio alle porte del quarto decisivo (Di sabato 11 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 55-66 Sims raggiunge la doppia doppia (10+14) segnando da rimbalzo offensivo. 53-66 Fantinelli si arresta di forza in area e segna il -13. 51-66 Mussini brucia Leunen in penetrazione realizzando senza l’aiuto del tabellone. 51-64 Barford sigla il +13 rallentando il terzo tempo. INIZIA L’ULTIMO QUARTO! Nel frattempo nell’altro anticipo di serata Brescia ha espugnato il PalaBigi di Reggio Emilia per 81-87 trascinata dai 16 punti di Awudu Abass. 51-62 Mussini subisce fallo su tiro e dalla lunetta fa 1/2 ma Eboua vola a rimbalzo sul secondo libero sbagliato e schiaccia prima della sirena per il + 11 che chiude il quarto. 51-59 PAZZESCA GIOCATA DI DANIEL CHE SCHIACCIA AL VOLO A UNA MANO SULL’ERRORE DI CINCIARINI! 49-59 Zanotti mette la tripla dall’ala per il +10! 0/2 per l’ex Roseto. Eboua batte Leunen col ... Leggi la notizia su oasport

viverepesaro : LIVE Fortitudo Pompea Bologna - Carpegna Prosciutto Pesaro, al via il terzo quarto - zazoomblog : LIVE Fortitudo Bologna-Pesaro Serie A basket 2020 in DIRETTA: la Effe affronta la Vuelle nella prima di ritorno -… - zazoomnews : LIVE Fortitudo Bologna-Pesaro 11-9 Serie A basket 2020 in DIRETTA: buon inizio ospite ma bolognesi avanti -… -