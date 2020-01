LIVE Fortitudo Bologna-Pesaro 11-9, Serie A basket 2020 in DIRETTA: buon inizio ospite ma bolognesi avanti (Di sabato 11 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13-13 Altra rubata ospite! Williams scippa Fantinelli, scambia palla con Pusica che gli serve un perfetto alley top per la parità. Timeout Bologna. 13-11 Barford ruba palla a Robertson e schiaccia indisturbato il -2. 13-9 Sims a segno col gancio sinistro da centro area, evitando il tentativo di stoppata di Totè. 11-9 Robertson spara la tripla del nuovo vantaggio fortitudino. 8-9 2/3 per lui. Fallo di Aradorisul tentativo di tiro da 3 di Williams. Liberi per l’ex Sacramento Kings. 8-7 Tiri liberi per Aradori che fa 2/2. 6-7 Sims stoppa clamorosamente ancora una volta Eboua ma Totè è il più reattivo a rimbalzo. Barford scippa Aradori e lancia Eboua che viene fermato fallosamente. 6-5 Williams si iscrive a referto con un complicato palleggio arresto e tiro. 6-3 Aradori ne mette altri due comodi in transizione offensiva. 4-3 Leunen pesa ... Leggi la notizia su oasport

viverepesaro : LIVE Fortitudo Pompea Bologna - Carpegna Prosciutto Pesaro, gara al via! - OA_Sport : LIVE Fortitudo Bologna-Pesaro, Serie A basket 2020 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - matteocorradi10 : Stasera due live scritte per la @LegaBasketA: Reggio - Brescia e Fortitudo - Pesaro. Brescia è 5 vinte in fila e h… -