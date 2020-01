LIVE Biathlon, Staffetta maschile Oberhof 2020 in DIRETTA: Italia mina vagante con Bormolini e Windisch (Di sabato 11 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La startlist della Staffetta maschile Oberhof (11 gennaio) – La presentazione della gara (11 gennaio) Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Staffetta maschile di Oberhof (Germania), valida per la Coppa del Mondo di Biathlon 2019-2020. Sulle nevi tedesche andrà in scena la spettacolare prova a squadre e gli atleti dovranno fare i conti con le condizioni atmosferiche, visto che ieri le temperature alte e la pioggia hanno influenzato la sprint maschile vinta dal francese Martin Fourcade. Francia che, indubbiamente, è tra le squadre favorite per imporsi in questa specialità. Fourcade, vista anche l’assenza del suo eterno rivale Johannes Boe, ha saputo approfittare perfettamente della situazione e si è preso la scena nella gara dei due poligoni: una prestazione senza macchia per l’asso transalpino che, quindi, vuol ... Leggi la notizia su oasport

