LIVE Biathlon, Staffetta femminile Oberhof 2020 in DIRETTA: vittoria solida della Norvegia! Italia solo nona (Di sabato 11 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata da parte di OA Sport. 13:18 Quarta la Germania, poi Svizzera e Ucraina. Italia nona dietro a Russia e Bielorussia. 13:16 Vince la Norvegia davanti a Svezia e Francia. 13:15 Posizioni piuttosto congelata: l’Italia si gioca l’ottavo posto con la Bielorussia. 13:13 A 1.2 km dalla fine Eckhoff ha 18″4 su Oeberg e 27″ su Braisaz. 13:12 Herrmann vola con un poligono spaziale grazie al quale scavalca Haecki. 13:11 Eckhoff va via con un solo errore, si salvano Oeberg e Braisaz con tre ricariche. Ennesimo successo norvegese all’orizzonte. 13:10 Si spara per la vittoria! 13:09 Il terzetto al comando porta il vantaggio su Haecki a 50″. 13:07 Eckhoff, Oeberg e Braisaz hanno 47″4 su Haecki. L’Italia è settima non ... Leggi la notizia su oasport

