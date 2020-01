LIVE Biathlon, Staffetta femminile Oberhof 2020 in DIRETTA: Norvegia, Francia e Svezia si giocano la vittoria in ultima frazione! (Di sabato 11 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:02 Atlete al penultimo poligono. 13:01 Le prime tre sono racchiuse in 1″, sarà una sfida serratissima. Le altre a quasi un minuto. 13:00 Eckhoff, Braisaz e Oeberg: la lotta per la vittoria è tutta qui! 12:58 L’Italia è ottava a 1’12”, esordio per Carrara in Staffetta. 12:57 Norvegia e Francia cambiano insieme, la Svezia è lì a 6″. 12:56 Clamoroso giro di Roeiseland che recupera 15″ alla francese in 700 metri! 12:55 In testa e in solitaria Aymonier con 9″2 su Brorsson e 15″5 su Roeiseland. 12:53 Due ricariche per Roeiseland, pulita Brorsson, mentre gira Sanfilippo purtroppo. 12:52 Disastro di Aita Gasparin che gira! Numero di Aymonier che esce dal poligono senza errori. 12:51 Si giunge al sesto poligono di gara che potrebbe fare enormemente la differenza. 12:50 La Germania settima a ... Leggi la notizia su oasport

zazoomnews : LIVE Biathlon Staffetta femminile Oberhof 2020 in DIRETTA: Francia e Italia in testa dopo la prima frazione! -… - flamminiog : RT @OA_Sport: LIVE Sport Invernali, DIRETTA 11 gennaio: sabato da delirio con Goggia, Pellegrino e Fischnaller. Avanti Lara Malsiner nel sa… - OA_Sport : LIVE Sport Invernali, DIRETTA 11 gennaio: sabato da delirio con Goggia, Pellegrino e Fischnaller. Avanti Lara Malsi… -