LIVE Biathlon, Staffetta femminile Oberhof 2020 in DIRETTA: l’Italia con Wierer vuole stupire, Norvegia favorita (Di sabato 11 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della giornata Buongiorno e benvenuti su OA Sport, pronti a seguire insieme la DIRETTA LIVE della Staffetta femminile di Biathlon a Oberhof (Germania), sede della quarta tappa della Coppa del Mondo 2019-2020. A mezzogiorno si torna in pista con la 4 x 6km nella località tedesca e gli occhi di tutti saranno puntati sullo stato della neve. Dopo il maltempo dei giorni scorsi, con pioggia, nebbia e soprattutto il forte vento che ha causato grossi problemi con il manto artificiale preparato, ci si attende l’ennesima durissima prova sugli sci stretti e sparare bene al poligono potrebbe davvero fare la differenza. L’Italia si presenta al via con Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Federica Sanfilippo e Michela Carrara, una formazione chiaramente inedita in Coppa del Mondo visto che la giovane classe 1997 valdostana è ... Leggi la notizia su oasport

neveitalia : LIVE da Oberhof per le staffette: c?è Michela Carrara, nella formazione maschile assente Hofer #biathlon… - infoitsport : LIVE Biathlon, 10 km sprint Oberhof 2020 in DIRETTA: Fourcade trionfa davanti a Jacquelin e Kuehn, disastro Italia - infoitsport : LIVE Biathlon, 10 km sprint Oberhof 2020 in DIRETTA: Fourcade trova lo zero e ipoteca il successo, male gli azzurri -