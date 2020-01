Liliana Segre assente al convegno della Lega sull’antisemitismo (Di sabato 11 gennaio 2020) Liliana Segre ha fatto sapere che non prenderà parte al convegno sulle nuove forme dell’antisemitismo organizzato dalla Lega. L’evento è in programma per il 16 gennaio 2020 nella città di Roma. Liliana Segre assente a convegno della Lega Tra le persone che Salvini aveva invitato a partecipare non poteva mancare quello della senatrice a vita, sopravvissuta agli orrori dei campi di concentramento di Auschwitz. Costei si è però trovata costretta a declinare l’invito a causa dei troppi impegni fissati per il mese di gennaio. Nonostante non vi presenzierà fisicamente, ha comunque detto di apprezzare l’iniziativa promossa e inviato, a quanto si apprende, una lettera al leader della Lega. In essa vi sarebbe scritto che il tema dell’antisemitismo non deve essere disgiunto “dalla più generale ripulsa del razzismo e del pregiudizio che cataloga le persone in ... Leggi la notizia su notizie

