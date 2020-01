Licia Nunez si sfoga dopo l’incontro con Imma Battaglia al GF VIP 4: cosa c’è di non detto? (Di sabato 11 gennaio 2020) E’ stato un confronto molto forte quello che il pubblico del Grande Fratello VIP 4 ha visto nella puntata in onda il 10 gennaio 2020. Imma Battaglia, dopo aver ascoltato le parole della sua ex, Licia Nunez, sentendosi chiamata in causa ha deciso di entrare nella casa e parlare faccia a faccia, con la concorrente, delle sue dichiarazioni. Licia aveva raccontato ai suoi coinquilini, rendendo tra l’altro per la prima volta pubblica questa relazione, del tradimento che a suo dire avrebbe subito 10 anni fa. L’attrice, dopo una relazione di sette anni con Imma, aveva scoperto che lei la tradiva con Emma Grimaldi. Si erano conosciute durante un periodo di crisi, quando le cose tra di loro non andavano più bene e poi era nata la storia d’amore che 9 anni dopo ha portato le due signore all’unione civile. La Battaglia però non ha gradito la versione data da Licia ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

