Libia, Di Maio: "C'è rischio terrorismo" (Di sabato 11 gennaio 2020) Luigi Di Maio oggi ha preso parte al Consiglio Affari Esteri a Bruxelles, dove ovviamente a tenere banco è stata la crisi libica. Il Ministro dei 5 Stelle al termine della riunione ha ricordato come la questione sia particolarmente sentita in seno all'Ue, dal momento che la Libia "è a poche centinaia di chilometri dalle nostre coste. Non c'è solo un rischio instabilità, c'è un rischio terrorismo, che possiamo risolvere ed evitare se riusciamo a mettere attorno a un tavolo tutti gli attori di questa crisi".Di Maio ha assicurato che l'Ue "parla con una sola voce, porta avanti sul dossier libico un protagonismo che mancava da tempo, e questo lo si deve anche all'iniziativa dell'Italia di proporre una missione dell'Ue che riguardasse la Libia, una missione che poi ha rappresentato l'occasione per Josep Borrell di incontrare Fayez al Serraj qui. Una missione che poi ha dato altri ... Leggi la notizia su blogo

Agenzia_Dire : Il ministro degli Esteri @luigidimaio al lavoro per la crisi in #Libia: 'Presto tavolo con #Russia, #Turchia e… - fattoquotidiano : Libia, Di Maio incontra il ministro degli Esteri turco Cavusoglu: “Trovato l’accordo per aprire un tavolo tecnico c… - NicolaPorro : #DiMaio al Fatto (unico giornale che gli crede): in #Libia la risolvo io! L’insostenibile inconsistenza della #Ue.… -