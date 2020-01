Leucemia, bimbo di 6 anni guarisce: la sorpresa dei compagni di scuola dopo l’ultima chemio (Di sabato 11 gennaio 2020) Una storia a lieto fine, commovente, arriva dagli Stati Uniti e ha per protagonista il piccolo John Oliver Zipay, un bimbo di sei anni che da compagni di scuola e insegnanti è stato celebrato come un eroe per aver vinto la sua personale battaglia contro una forma di Leucemia linfoblastica acuta. Il bimbo, che da mesi lottava, è rientrato lo scorso mercoledì presso la St. Helen Catholic school di Newbury, in Ohio, ed è stato accolto con una grande festa organizzata per il suo ritorno al termine dell’ultimo ciclo di chemioterapia. Leucemia, bimbo di 6 anni guarisce: la sorpresa dei compagni di scuola dopo l’ultima chemio John Oliver Zipay è davvero un campione, un cavaliere pieno di coraggio, che è riuscito a sconfiggere un mostro: la Leucemia. I suoi amici e gli insegnanti lo hanno festeggiato a scuola, ricevendolo con un’emozionante standing ovation in corridoio. Come ... Leggi la notizia su urbanpost

