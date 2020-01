Leicester: le prossime 3 giornate sono fondamentali per Rodgers (Di sabato 11 gennaio 2020) Il Leicester di Rodgers sta facendo un campionato strepitoso. Le Foxes hanno l’occasione di blindare la propria posizione Il Leicester di Rodgers, secondo in Premier, è una delle rivelazioni più grandi di questa stagione di calcio europeo. Attualmente, le Foxes sono a +9 sul Chelsea quarto e +15 sul Manchester United quinto. Le Foxes hanno uno score impressionante contro le medio-piccole del campionato, hanno vinto sempre o quasi. Al contrario, soffrono negli scontri diretti contro le top della classifica. Ora il Leicester, prima del match contro il Chelsea, ha 3 impegni sulla carta agevoli. sono quindi un’occasione importante per consolidare ulteriormente la propria posizione. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

Leicester prossime Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Leicester prossime