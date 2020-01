Leao e Ibrahimovic rilanciano il Milan, il Cagliari è nel tunnel della crisi (0-2) (Di sabato 11 gennaio 2020) Il Milan esce dallo stato di crisi, il Cagliari lo dichiara. Alla Sardegna Arena i rossoneri trovano la prima vittoria del 2020: lo fanno grazie a una ripresa cinica, aperta dal gol di Leao (46′), chiusa da un sinistro sartoriale di Ibrahimovic (64′). Il Cagliari infila, invece, la sua quarta sconfitta consecutiva nella ‘prima’ interna dell’anno del centenario. La vittoria del Milan è legittimata nel secondo tempo, dopo che nel primo il Diavolo si era reso comunque pericoloso: nulla di trascendentale, ma una produzione offensiva comunque superiore a quella di un Cagliari che si fa preferire per il palleggio, ma non impensierisce mai Donnarumma (se non per una azzardata uscita del numero 99 Milanista).Il Milan, impostato sul 4-4-2 e con Leao al fianco di Ibra (alla prima da titolare), toglie un po’ di corsa a Theo Hernandez, retrocesso a terzino ... Leggi la notizia su open.online

