Le scene dei film di Massimo Troisi dipinte sulle panchine: l’iniziativa nella sua San Giorgio (Di sabato 11 gennaio 2020) Bella iniziativa a San Giorgio a Cremano, nella provincia di Napoli, che ha deciso di rendere omaggio ancora una volta a uno dei suoi figli più illustri: Massimo Troisi. Le scene più conosciute dei film del regista e attore partenopeo saranno dipinte sulle panchine, sette in tutto, che sorgono in via Flotard De Lauzieres. Leggi la notizia su napoli.fanpage

