Le previsioni meteo di domenica 12 gennaio (Di sabato 11 gennaio 2020) Le previsioni meteo di domenica 12 gennaio – Cielo in prevalenza sereno al Nord, al Centro nuvole sul versante adriatico peninsulare e sulla Sardegna. Al Sud velature e schiarite. Le previsioni meteo di domenica 12 gennaio – Giornata all’insegna dell’instabilità con addensamenti compatti che interesseranno le regioni centrali e quelle meridionali, dove non sono previste precipitazioni intense. Nord – Cielo in prevalenza sereno sulle regioni settentrionali Cielo sereno o poco nuvoloso sulle regioni settentrionali con ampi soleggiamenti su quasi tutto il settore. Al mattino banchi di nebbia e nubi basse interesseranno le valli interne. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con la massime che raggiungeranno i 13 gradi. Centro – Cielo sereno sul versante tirrenico, nuvole e possibili rovesci sul versante adriatico e ... Leggi la notizia su newsmondo

