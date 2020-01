Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per domani: sereno al Nord, pioggia al Sud (Di sabato 11 gennaio 2020) Il tempo previsto sull’Italia per domani, domenica 12 gennaio, secondo il servizio Meteo dell’Aeronautica Militare. Nord: bel tempo per gran parte della giornata con innocue velature in arrivo serale, anche compatte sulle zone alpine; estese foschie dense e nebbie in formazione nella valle del Po dalla serata. Centro e Sardegna: addensamenti compatti su regioni adriatiche e Sardegna orientale con possibilità di qualche breve ed isolato piovasco; cielo generalmente sereno altrove. Sud e Sicilia: cielo molto nuvoloso su basso Salento, Calabria orientale e meridionale, e sulla Sicilia ionica con precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale; nuvolosità diffusa sul restante meridione con ampie schiarite notturne lungo le coste e nell’entroterra della Campania. Temperature: minime in diminuzione su aree alpine e prealpine, pianura friulana, ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

