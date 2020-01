Le 5 Leggende film stasera in tv 11 gennaio: cast, trama, curiosità, streaming (Di sabato 11 gennaio 2020) Le 5 Leggende è il film stasera in tv sabato 11 gennaio 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI COSA C’È IN TV Le 5 Leggende film stasera in tv: cast e scheda TITOLO ORIGINALE: Rise of the GuardiansUSCITO IL: 29 novembre 2012GENERE: Animazione, Avventura, FantasyANNO: 2012REGIA: Peter Ramsey, William Joycecast: Jude Law, Hugh Jackman, Chris Pine, Isla Fisher, Alec Baldwin, Dakota GoyoPAESE: USADURATA: 97 Minuti Le 5 Leggende film stasera in tv: trama Il film narra le avventure di alcuni eroi/personaggi molto conosciuti dai bambini di tutto il mondo: Babbo Natale, la Fatina dei denti Dentolina, l’Omino del sonno Sandman e il Coniglio Pasquale Calmoniglio. Ognuna di queste “Leggende” ha dei poteri straordinari. Al ... Leggi la notizia su cubemagazine

LuciaMosca1 : (Il film d'animazione stasera in TV: 'LE 5 LEGGENDE' sabato 11 gennaio 2020) Segui su: La Notizia -… - POPCORNTVit : 'Le 5 Leggende', qualche curiosità sul film di animazione dedicato a una persona speciale... - FilmNewsItaly : RT @FilmNewsItaly: -