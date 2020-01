Lazio-Napoli 1-0, pagelle / Il Napoli è inseguito dal fantasma del padre del fatidico 4-3-3 (Di sabato 11 gennaio 2020) OSPINA. Il Napule ritorna sul luogo del delitto papponesco dei fatali Defunti di novembre e stavolta è inseguito, come Amleto, dal fantasma del padre del fatidico quattro tre tre. Indi in campo va il colombiano che dopo uscite di pugni e schiaffi al pallone sul finire della partita vuole dribblare il Torrese e finisce gabbato. Il Ringhio in panca se lo merita, visto che ha fatto fuori Meret per favorire i rilanci di piede. Siamo noi che non ce li meritiamo, né Gattuso, né Os-pippa – 3 Para con la forza di un bradipo, ma para (fino a un certo punto) e prende anche capocciate. Perché ti meravigli del fatto che, poi, ci faccia prendere il tram in faccia pure a noi? Il voto non glielo do. E’ inspiegabile la cazzata che ha fatto – sv HYSAJ. Finalmente una degna partita dell’Onesto Faticatore albanese che nella gelida sera della Capitale confeziona inaspettati virtuosismi non ... Leggi la notizia su ilnapolista

