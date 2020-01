Lazio-Napoli 1-0: il macroscopico errore di David Ospina affonda gli azzurri (Di sabato 11 gennaio 2020) Il Napoli consegna la decima vittoria consecutiva alla Lazio. Dopo aver faticato a reggere botta nel primo tempo, gli azzurri sfiorano il goal nella ripresa con un palo di Piotr Zielinski su tiro a giro. All’82’l’episodio che decide il match. David Ospina ingaggia un duello con Ciro Immobile, ma il dribbling è fallimentare e il bomber biancoceleste deve solo depositare in rete il pallone. Un tiro debole e preciso che supera anche l’opposizione di Giovanni Di Lorenzo. Quest’ultimo era stato schierato anche oggi nell’insolita posizione di difensore centrale. Il Napoli perde un’altra partita e soprattutto la consapevolezza dei propri mezzi. Mai in questi anni si era avvertita una sensazione di scoramento tale. Unica nota positiva: la buona prestazione di Lorenzo Insigne, sempre nel vivo del gioco. Gennaro Gattuso ha riconfermato la formazione messa ... Leggi la notizia su calciomercato.napoli

