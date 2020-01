Lazio, Inzaghi: «Fatto qualcosa di straordinario, non guardiamo indietro» (Di sabato 11 gennaio 2020) L’intervento di Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, dopo la vittoria contro il Napoli: ecco le parole del tecnico dei biancocelesti La Lazio dei record doma anche il Napoli di Gattuso, trovando la vittoria per 1-0 in extremis. Ecco le dichiarazioni di Simone Inzaghi, tecnico dei capitolini, ai microfoni di Sky Sport. «I ragazzi son stati bravi, sempre in partita. Nel primo tempo abbiamo Fatto meglio, nel secondo il Napoli è stato migliore di noi. Loro sono una grande squadra, ma ci abbiamo creduto. Ci godiamo questo record e questo successo. Non guardiamoci indietro, da domani penseremo alla partita di Coppa Italia. Voglio grandissima attenzione, ma i ragazzi hanno Fatto qualcosa di straordinario». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

