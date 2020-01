Lazio, decima vittoria. Immobile liquida il Napoli (Di sabato 11 gennaio 2020) Lazio, decima vittoria. Immobile liquida il Napoli – E dieci! decima vittoria consecutiva per la Lazio di Inzaghi. E ancora una vittoria in “zona Lazio” con un gol di Immobile favorito da una papera di Ospina a pochi minuti dal fischio finale. Una partita equilibrata, con squadre dal gioco simile, come se gli allenatori si fossero copiati l’un l’altro, con improvvisi arrembaggi da una parte all’altra dell’Olimpico. Nel primo tempo ha prevalso il gioco della Lazio, col Napoli impegnato quasi solo a difendersi. Ma niente gol. Nel secondo tempo è stato il Napoli a occupare prevalentemente la metà campo avversaria, senza però impensierire troppo Strakosha, che raramente ha dovuto interrompere l’opera di assidua masticazione della gomma americana per tuffarsi a difesa della sua porta. Il bravo Strakosha, per nulla impensierito dai tiracci alle stelle di Allen, è intervenuto come un ... Leggi la notizia su romadailynews

