Lancia - Prototipi, showcar e one-off: 20 esemplari davvero speciali FOTO GALLERY (Di sabato 11 gennaio 2020) uno dei marchi più amati dagli italiani, con una storia fatta di tante auto gloriose (10 esempi, su tutti), tra ammiraglie di successo, compatte sportive e tanti altri modelli. Molti vorrebbero senz'altro un ritorno della Lancia ai fasti di un tempo, con una gamma ben più articolata di quella attuale oggi rappresentata dalla sola Ypsilon, che resta comunque la seconda auto più venduta in Italia. Qualche speranza potrebbe arrivare dallannunciata fusione tra FCA e PSA, ma è ancora troppo presto per capire come cambieranno i piani industriali della Casa (con un modello a ruote alte allorizzonte?). Nel frattempo, godetevi la nostra galleria di immagini, dove abbiamo raccolto 20 auto tra Prototipi, showcar e one-off che hanno mostrato al mondo le potenzialità creative del marchio di Torino e di grandi atelier di design. Leggi la notizia su quattroruote

davidecomunello : RT @quattroruote: Prototipi, showcar e one-off: 20 #Lancia molto particolari --> - MaxOlivo90 : LANCIA - Prototipi, showcar e one-off: 20 esemplari davvero speciali – FOTO GALLERY - dinoadduci : Lancia - Prototipi, showcar e one-off: 20 esemplari davvero speciali FOTO GALLERY -