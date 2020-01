L’agricoltura tra i banchi nel campus dell’IISS “Cuomo” di Nocera Inferiore (Di sabato 11 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNocera Inferiore (Sa) – L’Istituto di Istruzione Superiore “Cuomo Milone” di Nocera Inferiore, con sedi anche a Castel San Giorgio, Sarno e Siano, amplia la propria offerta formativa. A partire dal prossimo anno scolastico, infatti, la scuola si arricchisce di un nuovo indirizzo di studi, quello in “Agricoltura e sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane”, che si aggiunge agli altri già attivi di “Manutenzione ed assistenza tecnica”, “Industria ed artigianato per il made in Italy” ed Ottico”. “Sono particolarmente soddisfatto di questo ampliamento dell’offerta formativa dell’istituto – dichiara Luigi Paparo, dirigente scolastico dell’IISS “Cuomo Milone” – la nostra scuola è organizzata come un vero e proprio campus e i ragazzi che sceglieranno il nuovo indirizzo potranno avvalersi, da subito, ... Leggi la notizia su anteprima24

