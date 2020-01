L’aereo abbattuto da Teheran, quello colpito nell'88 dagli Usa e il dolore degli iraniani (Di sabato 11 gennaio 2020) Una tragedia, quella dell’aereo di linea ucraino abbattuto per errore dalla contraerea iraniana subito dopo il decollo da Teheran, che ha sconvolto gli iraniani per il pesante bilancio delle vittime (176, fra cui un centinaio di connazionali), ma che riporta anche alla mente un’altra tragedia di 32 anni fa, quasi speculare. Parliamo di un aereo civile iraniano, in volo da Bandar Abbas a Dubai, che il 3 luglio 1988, solo due settimane prima dell’armistizio che pose fine agli otto anni di guerra tra Iran e Iraq, venne colpito da un missile terra-aria lanciato dall’incrociatore Vincennes della Marina Usa, e che uccise 290 persone, tra passeggeri ed equipaggio.In una prima dichiarazione, racconta Antonello Sacchetti nel suo ultimo libro Iran, 1979 (Infinito), il governo Usa affermò che il Vincennes aveva scambiato l’Airbus ... Leggi la notizia su huffingtonpost

