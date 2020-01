Lady Kitty Spencer si fidanza: sposerà Micheal Lewis (Di sabato 11 gennaio 2020) Lady Kitty Spencer, nota modella 29enne e nipote della principessa Diana, si sposa. Il Daily Mail lo ha annunciato in forma non ufficiale raccontando di una proposta di matrimonio fatta dal fidanzato poco prima di Natale. Il futuro marito sarebbe il magnate milionario Michael Lewis. Il 61enne sarebbe molto apprezzato dalla famiglia di lei che lo descrive come un uomo “umile nonostante la sua fortuna”. Lady Kitty Spencer si sposa Il legame con il magnate Lewis sarà coronato con un matrimonio, il secondo per lui. I 32 anni di differenza, infatti, non sembrano fermare la coppia che sarebbe pronta, secondo i rumors, al grande passo. La giovane intanto, molto attiva sui social, non perde occasione di condividere con i propri follower la vita agiata che conduce tra viaggi, amici, abiti da sogno e momenti di condivisione con la famiglia. Sui suoi social, tuttavia, ancora nessuna ... Leggi la notizia su notizie

DRepubblicait : Lady Kitty Spencer si fidanza: la nipote di Lady D sposerà il magnate [aggiornamento delle 11:28] - BlogNews_it : Kitty Spencer, si sposa la nipote di Lady Diana. Lui è più grande di suo padre (e multimilionario): foto - zazoomblog : Kitty Spencer si sposa la nipote di Lady Diana. Lui è più grande di suo padre (e multimilionario): foto - #Kitty… -