La Sicilia incoronata dal New York Times regina mondiale delle vacanze 2020 (Di sabato 11 gennaio 2020) La Sicilia eletta meta dell’anno 2020 secondo il News York Times. Sarà un anno d’oro per il turismo dell’Isola secondo il celebre quotidiano americano secondo cui la Sicilia è il settimo posto del mondo da visitare quest’anno. Non solo per le sue bellezze storiche e ambientali o la tradizione gastronomica Siciliana ma anche un’app per dispositivi mobili che aiuta residenti e turisti a fotografare e denunciare l’inquinamento presente. È anche grazie a questi due aspetti che la Sicilia è stata inserita dal New York Times tra le 52 mete nel del mondo da visitare assolutamente nel 2020. I giornalisti del Times, esperti di viaggio, hanno fatto l’elenco delle mete irrinunciabili inserendo anche tre luoghi italiani, due regioni, la Sicilia e il Molise e una città, Urbino. Così la Sicilia compare tra Tokyo che ospiterà i Giochi Olimpici o le Bahamas, uno dei ... Leggi la notizia su direttasicilia

Sicilia incoronata Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Sicilia incoronata