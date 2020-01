La serie animata di Sly Cooper potrebbe essere nuovamente in lavorazione presso Sony (Di sabato 11 gennaio 2020) Nell'ormai lontano 2017, Sony annunciò lo sviluppo di una serie animata in computer grafica dedicata a Sly Cooper, la serie platform di Sucker Punch Games, casa di sviluppo oggigiorno nota anche per la serie Infamous e per il futuro Ghost of Tsushima.La serie era stata affidata a Technicolor Animation Productions, con Sony Interactive Entertainment nel ruolo di co-produttore. Un anno dopo, l'unico aggiornamento sullo stato dei lavori fu il passaggio dei diritti di distribuzione a PGS Entertainment. Da quel momento in avanti, non si ebbero più notizie di questo progetto e i fan iniziarono (giustamente) a pensare che fosse stato tutto cancellato in silenzio.Allo stato attuale, non abbiamo notizie ufficiali sull'arrivo effettivo di questa serie o sulla sua cancellazione, ma un piccolo indizio apparso da poco in rete ci lascia sperare che il progetto sia ancora in vita.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

