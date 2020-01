La scenografia del Festival di Sanremo 2020, le prime immagini del palco (Di sabato 11 gennaio 2020) La scenografia del Festival di Sanremo 2020 è stata svelata oggi, sabato 11 gennaio. Il palco del Teatro Ariston di Sanremo, che accoglierà il 70° Festival della Canzone Italiana a febbraio, è ufficialmente in fase di allestimento e sono già disponibili le prime immagini della scenografia. A mostrarla in anteprima è Il Secolo XIX che svela l'immagine che abbiamo inserito in questo articolo. La scenografia di Sanremo 2020 è firmata da Gaetano Castelli, che non è nuovo al palco del Teatro Ariston della cittadina ligure. Gaetano Castelli, infatti, si era già occupato della scenografia del Festival di Sanremo nel 2012. Il Secolo XIX annuncia inoltre che nella città dei fiori è ufficialmente partita la caccia ai biglietti omaggio che di anno in anno il comune riserva ad un ristretto gruppo di cittadini. Al Comune andrà un numero di posti pari al 15% della platea che diventerà il ... Leggi la notizia su optimaitalia

