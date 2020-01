La rinascita di Laura dopo l’incubo dello stalking (Di domenica 12 gennaio 2020) Laura è una donna sorprendente. La guardi e sembra una tardo adolescente, la ascolti e capisci subito che ha vissuto molto molto di più. Scorri il suo curriculum e passi da una laurea in Ingegneria genetica al cinema e al teatro. E poi tanta, tantissima televisione. Per cinque anni è stata una delle quattro Professoresse dell’Eredità, gestione Carlo Conti. Per due ha affiancato Giancarlo Magalli nella piazza de I fatti vostri. Qualche anno fa un periodo nero, nerissimo. Che ci ha raccontato a cuore aperto Dalla laurea in Ingegneria alla tv passando per la moda e il teatro. Cosa vuole fare Laura da grande? Mi piacerebbe moltissimo condurre un quiz o un game show Dritta al punto e idee chiarissime… Ora vivi tra Londra, Roma e Milano. Dove ti senti più a casa? Londra è una città che amo moltissimo. La conosco bene perché la vivo da sempre e in qualche modo il destino dopo tanti ... Leggi la notizia su dilei

