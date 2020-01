La proprietà privata è un frutto. Difendiamolo dai parassiti - (Di sabato 11 gennaio 2020) Carlo Lottieri Prelievo tributario e invasione della burocrazia insidiano i beni del cittadino. Le misure contro la deriva illiberale Da tempo, l'istituto della proprietà conosce una crisi profonda e le conseguenze di tutto questo sulla libertà di tutti noi sono evidenti. Nel corso del Novecento non soltanto il prelievo tributario è cresciuto grosso modo di cinque volte nell'intera Europa, ma oltre a ciò si è sviluppata una ragnatela di norme che ha progressivamente tolto la disponibilità dei beni ai legittimi titolari. Formalmente l'edificio o il terreno che possediamo sono ancora nostri, ma non è detto che li si possa usare come si vuole. Lo Stato è ormai il super-proprietario di ogni cosa e questo inibisce qualsiasi autonomia della società dal potere pubblico. Formalmente siamo liberi, ma nei fatti siamo alla mercé dei politici e delle burocrazie statali. La quarta ... Leggi la notizia su ilgiornale

