La politica di Donald Trump non turba i mercati (Di sabato 11 gennaio 2020) La strategia politica di Donald Trump non turba i mercati. Wall Street ha segnato un +20% nonostante le tensioni degli ultimi anni. WASHINGTON (STATI UNITI) – La strategia politica di Donald Trump non turba i mercati. Gli ultimi anni sono stati molto tesi per gli Stati Uniti e per l’economia americana viste le diverse tensioni registrate con Cina, Corea del Nord e Iran. Nonostante questo, fa notare Il Sole 24 Ore, Wall Street ha guadagnato il 20% e neanche le ripetute minacce dell’Onu hanno portato la Borsa a segnare cali. Da marzo 2018 a gennaio 2019 è stata una crescita continua. Un successo importante per Donald Trump che è pronto a lasciare con dei risultati positivi per quanto riguarda l’economia. La strategia di Donald Trump La ‘strategia della tensione’ di Donald Trump è molto semplice. Nelle intenzioni dell’ex tycoon ... Leggi la notizia su newsmondo

