La Marina pronta ad acquisire i nuovi sottomarini U-212 (Di sabato 11 gennaio 2020) Sembra che si sia giunti ad un primo importante passo verso il rinnovo e l’ingrandimento della componente subacquea della Marina Militare. Come riportato da Il Sole 24 Ore, i ministeri del Tesoro, della Difesa e dello Sviluppo Economico si sono accordati, nelle scorse settimane, per giungere ad una convenzione per assicurare la copertura finanziaria di tutti i programmi delle Forze Armate ed in particolare sono stati determinati i fondi, approvati dalla Corte dei Conti, per la costruzione, da parte di Fincantieri, di quattro nuovi sottomarini di tipo U-212 Nfs (Near Future Submarine). Il progetto vale 2,3 miliardi di euro in totale, di cui 1,3 per le prime due unità, con una soluzione in tranche “1+1+2” per cercare di far fronte alla scarsità di fondi disponibili. Il primo battello, la cui costruzione dovrebbe partire subito, sarà affiancato, nel lotto di acquisizione, ... Leggi la notizia su it.insideover

