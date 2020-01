La maratona elettorale di Salvini in Emilia Romagna (Di sabato 11 gennaio 2020) Matteo Salvini è intervenuto questa mattina a Imola nel primo comizio del tour elettorale odierno in Romagna. Il leader della Lega ha parlato per circa dieci minuti: in piazza erano presenti alcune centinaia di supporter ma anche altrettanti contestatori che hanno mostrato cartelli e slogan e inneggiato con cori contro di lui. "Io chiedo a ognuno di voi in questi 15 giorni di parlare convincendo gli indecisi", ha detto Salvini che ha poi lanciato baci a chi lo contestava. "Il signor Bonaccini - ha aggiunto - si vergogna del Partito Democratico e ha ragione". Saranno due giorni molto intensi per il leader del Carroccio che, tra sabato e domenica, visiterà molti luoghi della regione. Dopo la partenza a Imola si recherà a Coriano, Villa Verrucchio, Novafeltria e Sarsina. Il giorno dopo, invece, si sposterà a Brescello, Gualtieri, Guastalla, Reggio Emilia, Novellara e Borgo Val di ... Leggi la notizia su agi

fisco24_info : La maratona elettorale di Salvini in Emilia Romagna: Matteo Salvini è intervenuto questa mattina a Imola nel primo… - Agenzia_Italia : La maratona elettorale di #Salvini in Emilia Romagna - BelliniNicolo : @ilgiomba @Ignazio_LaRussa Preferivo la '100% milf' sfoggiata durante la maratona elettorale. Probabilmente quella… -