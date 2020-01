La Mafia Rom minaccia Rampelli. Ma il deputato FdI nega tutto. Un pentito rivela che fu costretto a cedere il seggio. Il racconto-choc al processo in corso a Latina (Di sabato 11 gennaio 2020) Maietta nel 2013 “entrò alla Camera dei deputati dopo che noi minacciammo pesantemente Fabio Rampelli, costringendolo a optare per l’elezione in un altro collegio e a liberare così il posto”. Con queste parole, pronunciate mentre era collegato in videoconferenza con il Tribunale di Latina, il collaboratore di giustizia Agostino Riccardo ha scatenato un terremoto e fatto calare nuove ombre su alcuni big del Centrodestra, in un processo per Mafia in cui la Dda di Roma ha ipotizzato che il clan di origine nomade Di Silvio nel capoluogo pontino, oltre a fare affari con le estorsioni, l’usura e il traffico di droga, si sia arricchito anche gestendo le campagne elettorali, dall’attacchinaggio alla compravendita di voti, a favore di Noi con Salvini e FdI. IL CASO. Nel marzo 2013 il commercialista Pasquale Maietta, candidato alla Camera nella lista di FdI e all’epoca uno dei politici più ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

