La Lazio beffa il Napoli sul finale: Immobile conferma il terzo posto (Di sabato 11 gennaio 2020) Continua la striscia di vittorie della Lazio, che all’Olimpico supera il Napoli e si mantiene a soli tre punti dalle prime due in classifica grazie ad una rete siglata dall’attaccante Ciro Immobile. Gli uomini di Gennaro Gattuso tentano di sfondare la difesa biancoceleste durante tutta la partita, ma la Lazio si dimostra essere solida e concreta nel gestire il terreno di gioco. La Lazio supera il Napoli con Immobile Parte bene il Napoli, che al non minuto manda il pallone in calcio d’angolo con un tiro di Milik. È proprio sugli sviluppi del corner che Zielinski tenta di mettere la palla in mezzo ma il portiere biancoceleste Strakosha vanifica le speranza degli azzurri fermandola in due tempi. Al 28esimo arriva un’altra occasione per il Napoli, con Insigne che tenta il gol su punizione ma la palla viene deviata in calcio d’angolo da un sempre reattivo ... Leggi la notizia su notizie

