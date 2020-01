La guerra con i droni: dai 563 attacchi di Obama alla “falciatrice” di Trump (Di sabato 11 gennaio 2020) L’uccisione del generale iraniano Qassem Soleimani, che ha portato Usa e Iran sull’orlo della guerra, si caratterizza anche per una particolarità: è il primo caso in cui un drone è stato utilizzato per eliminare il comandante militare di un Paese straniero. Si tratta di un Mq-9 equipaggiato con missili Hellfire a guida laser: un velivolo senza pilota dal costo di 64 milioni di dollari. Venti metri di apertura alare, il drone è in dotazione anche all’aviazione italiana ed è considerato il massimo della tecnologia nel campo degli arei senza pilota e invisibili ai radar: si tratta infatti di uno “stealth”, il più temuto al mondo perché in grado di volare a un’altezza superiore rispetto a quella di un aereo commerciale, senza perdere potenza di fuoco. Viene chiamato Reaper, che significa falciatrice ma, in gergo, anche “lugubre mietitore”. Barack Obama ha usato ampiamente ... Leggi la notizia su open.online

welikeduel : Andrea Pennacchi legge la Terza Guerra Mondiale con gli occhi di suo nonno #propagandalive @Pennacchiiiii - La7tv : #propagandalive Trincee. Il monologo di @Pennacchiiiii e del Teatro Boxer di Padova nelle memorie di suo nonno, ber… - emergency_ong : Sull'@espressonline il reportage 'Rifugiati per sempre' realizzato da @florianabulfon con le foto di… -