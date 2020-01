“La guardia costiera libica sta sparando ai migranti” Rabbia Alarm Phone (Di sabato 11 gennaio 2020) Durissime le accuse lanciate da Alarm Phone alla guardia costiera libica che avrebbe «sparato a un migrante» che si rifiutava di sbarcare a Tripoli e «gettato il suo corpo in mare». Oggi l’annuncio che 65 migranti erano dispersi in mare e non si trovavano. Poi l’allarme e le notizie inquietanti in arrivo dalla Libia. “I … L'articolo “La guardia costiera libica sta sparando ai migranti” Rabbia Alarm Phone proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

Ettore_Rosato : 29 anni fa la lettera al “caro estorsore” inviata da #LiberoGrassi. Grazie alle sue battaglie ora nessuno può senti… - enpaonlus : Il vecchio cane da guardia sta male, i proprietari scoprono che ha eroicamente respinto i ladri - La … - pfmajorino : Noi paghiamo la Guardia costiera libica fregando i soldi alla Cooperazione. Non ditemi che si tratta di soldi spesi… -