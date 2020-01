La fuga dei canguri e gli stupidi che la negano (Di sabato 11 gennaio 2020) I fuochi che stanno arrostendo l’Australia, ma prima quelli in Sud America, Siberia… Possiamo correre lontano, ma prima o poi inciampiamo nella foto del cangurino arrostito dalla recinzione che ha bloccato la sua fuga. E ci rimaniamo impigliati anche noi in quella rete.Volete la misura della strage? Una cifra attendibile è nell’ordine delle centinaia di milioni. Ma dimenticate per un attimo la statistica, non è quella o questa zona a doverci preoccupare, è che il mondo sta diventando sempre più bollente. Ci scotta sotto i piedi. Impressiona (me per primo) quella statua di carne bruciata. Stava scappando da un luogo all’altro per la sua sicurezza. Come un bimbo nel carrello di un jet. Come la gente nei barconi. Come noi italiani tra Ottocento e Novecento. È il mondo, è la natura. Possiamo solo ... Leggi la notizia su huffingtonpost

