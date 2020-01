"La felicità è un percorso che ha a che fare con il miglioramento e la conoscenza di sé” (Di sabato 11 gennaio 2020) Mettere in pratica antichi precetti per raggiungere gioie inaspettate, analizzando il nostro tempo e cercando la giusta distanza. È questo quello che suggerisce Ilaria Gaspari che, dopo il suo primo romanzo, “Etica dell’acquario” (Voland, 2015), ha pubblicato “Ragioni e sentimenti” (Sonzogno, 2018) e da qualche mese è in libreria con il delizioso “Lezioni di felicità. Esercizi filosofici per il buon uso della vita” (Einaudi, 2019). Gaspari - che ha studiato filosofia alla Scuola Normale Superiore di Pisa e si è addottorata all’università Paris 1 Panthéon Sorbonne - sarà ospite il 19 gennaio alla Festa della Filosofia, evento ideato da Tlon e Triennale Milano, che scandirà il tempo dell’intera giornata con incontri, lezioni, allenamenti fisici e mentali. ... Leggi la notizia su huffingtonpost

