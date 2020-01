La crisi del Movimento 5 Stelle e la riforma elettorale: come nasce la tentazione del voto anticipato… (Di sabato 11 gennaio 2020) Le elezioni regionali, la crisi del Movimento 5 Stelle e la riforma elettorale potrebbero creare le condizioni ideali per il voto anticipato. Anche per il Pd… Il 2020 si apre all’insegna dell’incertezza per quanto riguarda lo scenario politico italiano. La crisi del Movimento 5 Stelle, le elezioni regionali e la riforma della legge elettorale vanno a formare il quadro ideale per andare al voto facendo saltare il banco. Ci provano da tempo Lega e Fratelli d’Italia, ma c’è chi non esclude che anche il Pd possa farci un pensierino nel caso in cui la convivenza con i pentastellati dovesse diventare ancora più difficile. E lo scenario non è irrealistico. La crisi del Movimento 5 Stelle Il primo fattore di instabilità è legato evidentemente alla crisi interna al Movimento 5 Stelle. Luigi Di Maio è assediato dai ribelli che si dividono tra chi decide ... Leggi la notizia su newsmondo

