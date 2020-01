La coerenza non abita nella Lega. Agisce solo per convenienza. Brescia, presidente Commissione Affari costituzionali: “Dal Carroccio strategie per alimentare tensioni” (Di sabato 11 gennaio 2020) “La Lega non ha mai pensato a ciò che è giusto o sbagliato per gli italiani. Agisce sempre per motivi di convenienza”. E il soccorso di alcuni senatori del Carroccio, che con le loro firme hanno rimesso in pista il referendum contro il taglio dei parlamentari che la stessa Lega ha votato quattro volte in aula, non fa eccezione. Parola del presidente M5S, della commissione Affari costituzionali della Camera, Giuseppe Brescia. “Con tanti saluti alla coerenza”. Prima le firme di quattro senatori di Forza Italia ritirate all’ultimo momento, poi il soccorso della Lega per raggiungere il quorum necessario a presentare la richiesta di referendum per bloccare la riforma del taglio dei parlamentari che la stessa Lega ha votato quattro volte in Parlamento. Il Carroccio sconfessa se stesso? “Sia chiaro che noi del M5S non temeremo mai la volontà popolare e quando hanno chiesto ai cittadini di ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

