La Casaleggio associati denuncia giornale fondato dal partigiano Segre: ha definito Rousseau “distorsione della democrazia” (Di sabato 11 gennaio 2020) L’udienza è fissata il 14 gennaio al Tribunale di Torino per una prima mediazione. Al centro la richiesta di risarcimento danni della Casaleggio associati nei confronti de “L’incontro”, giornale fondato dal partigiano Bruno Segre nel 1949 e da pochi mesi testata online, per un articolo che definiva la piattaforma Rousseau “una distorsione della democrazia”. A intervenire sul caso, riportato da Repubblica Torino, sono Radicali Italiani e +Europa che bollano la causa intentata dalla Casaleggio come “un’azione intimidatoria nei confronti del gigante di democrazia e laicità che si chiama Bruno Segre e del giornale da lui fondato” che “mette bene in evidenza la deriva antidemocratica che sta prendendo questo Paese”. Radicali e +Europa scrivono che la denuncia è “impropria perché mira a limitare la libertà di ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

