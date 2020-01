La bassa natalità preoccupa il Paese. Meno male che Salvini ci ha dato la soluzione (Di sabato 11 gennaio 2020) Bisogna cominciare l’anno con buoni propositi e con buoni auspici. Non sempre però la cronaca ci aiuta a dispensare ottimismo e gioia. Ci sono cose che ci pongono altre domande e impongono altri propositi. Parigi, alle 6:40 del 8 gennaio: gli operatori dell’aeroporto Charles de Gaulle hanno trovato nel carrello di un Boeing 777 dell’Air France appena atterrato da Abidjan, Costa d’Avorio, un fagotto irrigidito dal gelo. Era un bambino nero, sui dieci anni. Quale disperazione ha spinto un bambino a infilarsi nel carrello di un aereo e morire di un terribilmente lento e doloroso congelamento? Da cosa scappava? Cosa cercava in Europa? Domande senza senso perché le risposte sono scontate: quello che cercano tutti i bambini che a migliaia muoiono nei mari e sulle strade della speranza scappando da guerre e fame. Ma noi non abbiamo questi problemi. La notizia del bambino e la relativa ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

