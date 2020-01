Kurtic si presenta: «Tante offerte ma volevo venire solo al Parma» (Di sabato 11 gennaio 2020) Conferenza stampa di presentazione per Jasmin Kurtic che da pochi giorni è diventato un nuovo giocatore del Parma Jasmin Kurtic ha parlato nella conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore del Parma. Queste le parole del centrocampista riportate da Tuttomercatoweb. Parma – «Ci si aspetta sempre tanto da ogni giocatore, perché bisogna dare il massimo. Non posso dire di fare 30 gol, ma darò il meglio per il Parma, per la società e i tifosi. Lavorare per la squadra ti fa raggiungere gli obiettivi personali». TRATTATIVA – «Quando ho comunicato al direttore della SPAL che volevo andare via, non mi hanno creato problemi e ci siamo sentiti subito con il direttore Faggiano ed è andata bene». offerte – «C’erano Tante squadre ma alla fine il Parma è stato il più concreto e io ho sempre pensato al Parma. Quando mi hanno detto che mi volevano il Parma era il ... Leggi la notizia su calcionews24

