Karina Cascella finisce in clinica: trattamento necessario per l’ex opinionista (foto) (Di sabato 11 gennaio 2020) Nonostante non faccia più parte di uomini e Donne, Karina Cascella riesce comunque a tenere acceso il gossip sulla sua persona. Per anni, seduta accanto a Gianni Sperti, la giovane ha avuto il ruolo di opinionista al Trono Classico. La tormentata storia d’amore con Salvatore Angelucci e le lunghe frecciatine alla rivale in amore Paola Frizziero, hanno fatto sì che diventasse un vero e proprio personaggio pubblico, amato e seguito ancora oggi. Attualmente la bionda è molto seguita anche sui suoi profili social e poche ore fa ha preoccupato i suoi follower con uno scatto fatto all’interno di una clinica. Karina Cascella si concede qualche piccolo ritocchino Come tutte le altre donne dello spettacolo e non, anche Karina Cascella ama prendersi cura del suo corpo. Spesso sui social viene accusata di aver utilizzato troppo botulino o di aver gonfiato troppo le labbra. A quanto ... Leggi la notizia su kontrokultura

