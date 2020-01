Karate, Serie A Santiago 2020: Viviana Bottaro e Silvia Semeraro in finale! Deludono gli azzurri del kumite maschile (Di domenica 12 gennaio 2020) È da poco terminata la seconda giornata della tappa di Serie A a Santiago de Chile, primo appuntamento di Karate del 2020. Sorridono Viviana Bottaro e Silvia Semeraro, che domani gareggeranno per il gradino più alto del podio; delusioni, invece, per Clio Ferracuti, Angelo Crescenzo e Luigi Busà. Nel kata femminile performance notevole per Viviana Bottaro, che ha conquistato l’accesso alla finalissima di domani. Nel terzo round la trentaduenne nativa di Genova, numero 3 del ranking olimpico, ha ottenuto un punteggio di 26.06 e ha vinto con ampio margine la propria pool: in finale se la vedrà con la turca Dilara Eltemur (25.28). A gareggiare per il terzo posto, invece, da una parte ci saranno la statunitense Sakura Kokumai (24.94) e la peruviana Rosa Almarza (24.0) e dall’altra la turca Ayse Yilmaz (24.54) e la marocchina Sanae Agalmam (24.4). La risposta del kumite femminile ... Leggi la notizia su oasport

